18 пострадавших от обрушения перехода в подмосковном Ступине находятся в тяжелом состоянии - МЧС

18 из 39 пострадавших от обрушения перехода в подмосковном Ступине находятся в тяжелом состоянии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главка МЧС Подмосковья.

"По последним данным при обрушении надземного пешеходного перехода на территории складского комплекса в Ступино пострадало 39 пострадавших, из них 18 в тяжелом состоянии, погибших нет", - сказали в МЧС.

Там отметили, что пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

"Для оказания психологической помощи пострадавшим и их родственникам к месту следуют психологи ГУ МЧС России по Московской области", - добавили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе главка МЧС Подмосковья сообщили, что в поселке Октябрьский города Ступино по ул. Заводская, вл.1. произошло обрушение надземного пешеходного перехода внутри складского помещения ФМ Логистик-Сидорово. Погибших нет.