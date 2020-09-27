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СНГ 27.09.2020 14:01

18 пострадавших от обрушения перехода в подмосковном Ступине находятся в тяжелом состоянии - МЧС

18 из 39 пострадавших от обрушения перехода в подмосковном Ступине находятся в тяжелом состоянии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главка МЧС Подмосковья.

"По последним данным при обрушении надземного пешеходного перехода на территории складского комплекса в Ступино пострадало 39 пострадавших, из них 18 в тяжелом состоянии, погибших нет", - сказали в МЧС.

Там отметили, что пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

"Для оказания психологической помощи пострадавшим и их родственникам к месту следуют психологи ГУ МЧС России по Московской области", - добавили в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе главка МЧС Подмосковья сообщили, что в поселке Октябрьский города Ступино по ул. Заводская, вл.1. произошло обрушение надземного пешеходного перехода внутри складского помещения ФМ Логистик-Сидорово. Погибших нет.

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Тэги: РОССИЯ, ПОДМОСКОВЬЕ, ПРОИСШЕСТВИЕ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]