18 пострадавших от обрушения перехода в подмосковном Ступине находятся в тяжелом состоянии - МЧС

18 из 39 пострадавших от обрушения перехода в подмосковном Ступине находятся в тяжелом состоянии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главка МЧС Подмосковья.
"По последним данным при обрушении надземного пешеходного перехода на территории складского комплекса в Ступино пострадало 39 пострадавших, из них 18 в тяжелом состоянии, погибших нет", - сказали в МЧС.
Там отметили, что пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.
"Для оказания психологической помощи пострадавшим и их родственникам к месту следуют психологи ГУ МЧС России по Московской области", - добавили в пресс-службе.
Ранее в пресс-службе главка МЧС Подмосковья сообщили, что в поселке Октябрьский города Ступино по ул. Заводская, вл.1. произошло обрушение надземного пешеходного перехода внутри складского помещения ФМ Логистик-Сидорово. Погибших нет.
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