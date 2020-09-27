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Карабахский конфликт 27.09.2020 13:50

Чавушоглу и Лавров обсудили военную агрессию Армении против Азербайджана – МИД Турции

Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров в воскресенье обсудили нападение Армении на Азербайджан, сообщает турецкий телеканал TRT со ссылкой на турецкое внешнеполитическое ведомство.

«Министр Чавушоглу провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. В ходе разговора обсуждалось утреннее нападение Армении на Азербайджан», - отмечается в сообщении.

"Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня и стабилизации ситуации на линии соприкосновения. Выражены соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на сайте ведомства.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, МИД, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]