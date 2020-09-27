Чавушоглу и Лавров обсудили военную агрессию Армении против Азербайджана – МИД Турции

Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров в воскресенье обсудили нападение Армении на Азербайджан, сообщает турецкий телеканал TRT со ссылкой на турецкое внешнеполитическое ведомство.

«Министр Чавушоглу провел телефонный разговор со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. В ходе разговора обсуждалось утреннее нападение Армении на Азербайджан», - отмечается в сообщении.

"Подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня и стабилизации ситуации на линии соприкосновения. Выражены соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении МИД РФ, размещенном на сайте ведомства.

Н.Аббасова