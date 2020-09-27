Париж призывает прекратить боевые действия в зоне карабахского конфликта

Власти Франции призывают стороны конфликта немедленно прекратить боевые действия на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта, заявили в воскресенье во французском МИД.

"Франция крайне обеспокоена масштабными боевыми действиями, происходящими в Нагорном Карабахе, а также - информацией и жертвах среди мирных граждан. Мы призываем немедленно прекратить бои и возобновить диалог", - говорится в сообщении французского внешнеполитического ведомства.

В нем подчеркивается, что Франция, в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ выражает готовность помогать в решении конфликта, основываясь на международных правовых нормах.