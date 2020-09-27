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Карабахский конфликт 27.09.2020 14:02

Лавров проводит интенсивные контакты с целью побудить Армению и Азербайджан прекратить огонь и перейти к переговорам - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта осуществляет контакты с тем, чтобы побудить Азербайджан и Армению прекратить огонь и сесть за стол переговоров, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В связи с обострением ситуации вокруг нагорно-карабахского конфликта Лавров проводит интенсивные контакты с целью побудить стороны прекратить огонь и приступить к переговорам для стабилизации ситуации", - заявила она журналистам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]