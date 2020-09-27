Лавров проводит интенсивные контакты с целью побудить Армению и Азербайджан прекратить огонь и перейти к переговорам - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта осуществляет контакты с тем, чтобы побудить Азербайджан и Армению прекратить огонь и сесть за стол переговоров, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В связи с обострением ситуации вокруг нагорно-карабахского конфликта Лавров проводит интенсивные контакты с целью побудить стороны прекратить огонь и приступить к переговорам для стабилизации ситуации", - заявила она журналистам.