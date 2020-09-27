Глава Евросовета призвал к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе

Единственный путь к урегулированию нагорно-карабахского конфликта - это возвращение к переговорам, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Сообщения из зоны нагорно-карабахского конфликта о боевых действиях вызывают самое серьезное беспокойство. Военные действия должны быть прекращены в срочном порядке, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию", - написал в воскресенье в твиттере глава Евросовета.

"Немедленное возвращение к переговорам без предварительных условий - единственный путь вперед", - подчеркнул Мишель.