Глава Евросовета призвал к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе

Единственный путь к урегулированию нагорно-карабахского конфликта - это возвращение к переговорам, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
"Сообщения из зоны нагорно-карабахского конфликта о боевых действиях вызывают самое серьезное беспокойство. Военные действия должны быть прекращены в срочном порядке, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию", - написал в воскресенье в твиттере глава Евросовета.
"Немедленное возвращение к переговорам без предварительных условий - единственный путь вперед", - подчеркнул Мишель.
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