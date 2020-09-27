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Карабахский конфликт 27.09.2020 14:06

Азербайджан занял ряд выгодных позиций на линии соприкосновения, освободил ряд оккупированных территорий – помощник президента

Азербайджан проинформировал международные организации о военной провокации, совершенной ВС Армении в воскресенье утром, заявил помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Мы проинформировали международные организации о провокации, совершенной ВС Армении», - сказал Гаджиев на брифинге в воскресенье.

По его словам, ждем реакции от международных организаций на эту очередную армянскую провокацию.

Гаджиев добавил, что в воскресенье президент Алиев созвал заседание Совбеза Азербайджана, на котором обсуждалась эскалация на линии соприкосновения.

«В ходе контрнаступления Азербайджан освободил ряд оккупированных территорий, занял ряд высот», - добавил он.

А.Азизов

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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]