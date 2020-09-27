Алиев проинформировал Эрдогана о военной провокации Армении на линии соприкосновения в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил военную провокацию Армении против Азербайджана, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

"Эрдоган в воскресенье позвонил Алиеву и выразил соболезнования президенту и народу Азербайджана в связи с гибелью мирных жителей и военнослужащих в результате военной провокации Армении на линии соприкосновения. Эрдоган также подчеркнул, что Турция, как и до сих пор, рядом с Азербайджаном", - говорится в информации.

Алиев высоко оценил неизменную поддержку президента Турции в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте и проинформировал Эрдогана о событиях на линии фронта, произошедших в результате военной провокации Армении против Азербайджана.

"Главы двух государств выразили уверенность в успешном развитии и впредь взаимоотношений между дружественным и братским Азербайджаном и Турцией", - говорится в информации.

Н.Аббасова