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Карабахский конфликт 27.09.2020 14:20

Алиев проинформировал Эрдогана о военной провокации Армении на линии соприкосновения в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил военную провокацию Армении против Азербайджана, сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

"Эрдоган в воскресенье позвонил Алиеву и выразил соболезнования президенту и народу Азербайджана в связи с гибелью мирных жителей и военнослужащих в результате военной провокации Армении на линии соприкосновения. Эрдоган также подчеркнул, что Турция, как и до сих пор, рядом с Азербайджаном", - говорится в информации.

Алиев высоко оценил неизменную поддержку президента Турции в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте и проинформировал Эрдогана о событиях на линии фронта, произошедших в результате военной провокации Армении против Азербайджана.

"Главы двух государств выразили уверенность в успешном развитии и впредь взаимоотношений между дружественным и братским Азербайджаном и Турцией", - говорится в информации.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, РАЗГОВОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]