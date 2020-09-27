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Карабахский конфликт 27.09.2020 14:26

Военная провокация Армении была спланированной, Ереван давно к ней готовился - президент Азербайджана

Военная атака ВС Армении на позиции Азербайджана в различных направлениях линии фронта носила спланированный характер, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев в воскресенье на заседании Совбеза .

"Армения продолжает агрессию против Азербайджана. Это была запланированная провокация, они давно к ней готовились", - сказал Алиев.

По его словам, в настоящее время ВС Азербайджана проводят широкомасштабное и успешное контрнаступление.

Алиев добавил, что в рамках контрнаступления Азербайджан освободил ряд оккупированных сел.

Он также поздравил азербайджанский народ с успешно проводимым контрнаступлением.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЛИЕВ, СОВБЕЗ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]