Военная провокация Армении была спланированной, Ереван давно к ней готовился - президент Азербайджана

Военная атака ВС Армении на позиции Азербайджана в различных направлениях линии фронта носила спланированный характер, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев в воскресенье на заседании Совбеза .

"Армения продолжает агрессию против Азербайджана. Это была запланированная провокация, они давно к ней готовились", - сказал Алиев.

По его словам, в настоящее время ВС Азербайджана проводят широкомасштабное и успешное контрнаступление.

Алиев добавил, что в рамках контрнаступления Азербайджан освободил ряд оккупированных сел.

Он также поздравил азербайджанский народ с успешно проводимым контрнаступлением.