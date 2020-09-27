Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9837 RUR   0.0221 GBR   2.169 TRY   0.2233

Цена на нефть

$/bbl   24.09 WTI 40.31 0.38 Brent 41.94 0.17

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 27.09.2020 14:34

МГ ОБСЕ призывала Азербайджан и Армению к переговорам

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выразили озабоченность в связи с крупномасштабными боевыми действиями вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«Сопредседатели с озабоченностью относятся к сообщениям о крупномасштабных военных действиях вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Мы решительно осуждаем применение силы и сожалеем о напрасных человеческих жертвах, в том числе среди гражданского населения», - говорится в заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ.

Сопредседатели призвали стороны немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры для поиска устойчивого решения конфликта.

«Сопредседатели призывают стороны принять все необходимые меры для стабилизации ситуации на местах и вновь заявляют, что альтернативы мирному урегулированию конфликта путем переговоров нет», - отмечается в заявлении.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОБСЕ, КАРАБАХ, ЗАЯВЛЕНИЕ


Похожие новости


Баку не будет участвовать в имитации переговоров по Карабаху - помощник президента Азербайджана Главы МИД Азербайджана и Армении во вторник обсудят урегулирование в Карабахе ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении в зоне карабахского конфликта Глава МИД Турции призвал посредников по Карабаху активизировать усилия для решения конфликта ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении в зоне карабахского конфликта Министр обороны Азербайджана и личный представитель председателя ОБСЕ обсудили нагорно-карабахское урегулирование

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]