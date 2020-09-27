МГ ОБСЕ призывала Азербайджан и Армению к переговорам

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выразили озабоченность в связи с крупномасштабными боевыми действиями вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«Сопредседатели с озабоченностью относятся к сообщениям о крупномасштабных военных действиях вдоль линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Мы решительно осуждаем применение силы и сожалеем о напрасных человеческих жертвах, в том числе среди гражданского населения», - говорится в заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ.

Сопредседатели призвали стороны немедленно прекратить боевые действия и возобновить переговоры для поиска устойчивого решения конфликта.

«Сопредседатели призывают стороны принять все необходимые меры для стабилизации ситуации на местах и вновь заявляют, что альтернативы мирному урегулированию конфликта путем переговоров нет», - отмечается в заявлении.

А.Мамедов