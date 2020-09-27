Число пострадавших среди гражданского населения Азербайджана в результате артобстрелов ВС Армении увеличилось до 9

Генпрокуратура Азербайджана заявила о росте числа пострадавших среди гражданского населения в результате артобстрелов ВС Армении в воскресенье на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«Число пострадавших среди гражданских лиц в настоящее время составляет 9. Они помещены в больницы», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Генпрокуратуре.

Ранее сообщалось о 6 пострадавших среди гражданского населения.

Н.Аббасова