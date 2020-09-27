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Социум 27.09.2020 14:39

Число пострадавших среди гражданского населения Азербайджана в результате артобстрелов ВС Армении увеличилось до 9

Генпрокуратура Азербайджана заявила о росте числа пострадавших среди гражданского населения в результате артобстрелов ВС Армении в воскресенье на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«Число пострадавших среди гражданских лиц в настоящее время составляет 9. Они помещены в больницы», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Генпрокуратуре.

Ранее сообщалось о 6 пострадавших среди гражданского населения.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛЫ, РАНЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]