Азербайджан в результате контрнаступления освободил от оккупации 7 сел – министр обороны

ВС Азербайджана в результате широкомасштабного контрнаступления освободили 7 сел от армянской оккупации, заявил министр обороны Закир Гасанов на заседании Совбеза.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило об освобождении от армянской оккупации 6 сел в Физули-Джабраильском направлении фронта.

Гасанов добавил, что в ходе контрнаступления ВС Азербайджана прорвали линию обороны ВС Армении.

А.Азизов