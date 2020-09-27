Генпрокуратура Азербайджана сообщила о гибели 5 членов одной семьи в результате артобстрела армянских военных

В Азербайджане возбудили уголовное дело по факту гибели пяти членов одной семьи в результате артиллерийского обстрела со стороны ВС Армении, говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана.

«Житель села Гашалты Нафталанского района Эльбрус Гурбанов, и четыре члена его семьи были убиты в результате артобстрела со стороны армянских ВС», - говорится в сообщении.

В прокуратуре Геранбойского района возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.1 (умышленное убийство преступной организацией), 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору с хулиганскими намерениями), 120.2.7 (умышленное убийство двух и или более лиц), 120.2.12 (умышленное убийство на почве национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды), 100.2 (ведение агрессивной войны) и др. статьям УК Азербайджана.

Необходимые следственные действия продолжаются.

Н.Аббасова