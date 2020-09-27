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Карабахский конфликт 27.09.2020 19:57

Глава МИД Турции «решительно осудил» агрессивные действия Армении против Азербайджана

Министры иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу в воскресенье провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«В ходе телефонного разговора Мевлют Чавушоглу решительно осудил новый акт агрессии армянской стороны, подчеркнув, что Турция всегда поддерживала нашу страну в борьбе Азербайджана, основанной на международном праве и справедливости», - отмечается в сообщении.

Байрамов, в свою очередь подчеркнул, что Азербайджан в рамках права на самооборону и на защиту гражданского населения успешно осуществляет ответные действия на военную провокацию, совершенный вооруженными силами Армении против азербайджанских позиций вдоль линии фронта 27 сентября.

«Очередная агрессия армянской стороны против Азербайджана - грубое нарушение основополагающих норм и принципов международного права, резолюций Совбеза ООН, призывающих к полному и безоговорочному выводу армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана, международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции 1949 года и прилагающих протоколов. Для обеспечения мира и безопасности в регионе необходимо вывести армянские оккупационные силы со всех оккупированных территорий Азербайджана», - отметил Байрамов, слова которого приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Х.Насирзаде

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]