Глава МИД Турции «решительно осудил» агрессивные действия Армении против Азербайджана

Министры иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу в воскресенье провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.
«В ходе телефонного разговора Мевлют Чавушоглу решительно осудил новый акт агрессии армянской стороны, подчеркнув, что Турция всегда поддерживала нашу страну в борьбе Азербайджана, основанной на международном праве и справедливости», - отмечается в сообщении.
Байрамов, в свою очередь подчеркнул, что Азербайджан в рамках права на самооборону и на защиту гражданского населения успешно осуществляет ответные действия на военную провокацию, совершенный вооруженными силами Армении против азербайджанских позиций вдоль линии фронта 27 сентября.
«Очередная агрессия армянской стороны против Азербайджана - грубое нарушение основополагающих норм и принципов международного права, резолюций Совбеза ООН, призывающих к полному и безоговорочному выводу армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана, международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции 1949 года и прилагающих протоколов. Для обеспечения мира и безопасности в регионе необходимо вывести армянские оккупационные силы со всех оккупированных территорий Азербайджана», - отметил Байрамов, слова которого приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Х.Насирзаде
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