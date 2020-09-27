Силы МЧС Азербайджана потушили пожары в жилых домах и гражданских объектах на линии соприкосновения в Карабахе

Соответствующие силы Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана привлечены к тушению пожаров в частных домах и гражданских объектах в Агдамском и Тертерском районах страны, говорится в сообщении МЧС.
"В результате провокации ВС Армении были обстреляны населенные пункты с мирным азербайджанским населением. В результате были разрушены отдельные дома и другие объекты, принадлежащие гражданскому населению, а имуществу гражданского населения был нанесен серьезный ущерб", - отмечается в сообщении.
Согласно сообщению, в результате обстрелов со стороны ВС Армении возникли пожары в частных домах, к тушению которых сразу же были привлечены соответствующие силы Государственной противопожарной службы МЧС.
"В результате оперативных мероприятий пожары были потушены в короткие сроки", - отмечается в сообщении.
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