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Происшествия 27.09.2020 20:11

Силы МЧС Азербайджана потушили пожары в жилых домах и гражданских объектах на линии соприкосновения в Карабахе

Соответствующие силы Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана привлечены к тушению пожаров в частных домах и гражданских объектах в Агдамском и Тертерском районах страны, говорится в сообщении МЧС.

"В результате провокации ВС Армении были обстреляны населенные пункты с мирным азербайджанским населением. В результате были разрушены отдельные дома и другие объекты, принадлежащие гражданскому населению, а имуществу гражданского населения был нанесен серьезный ущерб", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, в результате обстрелов со стороны ВС Армении возникли пожары в частных домах, к тушению которых сразу же были привлечены соответствующие силы Государственной противопожарной службы МЧС.

"В результате оперативных мероприятий пожары были потушены в короткие сроки", - отмечается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: МЧС, СИЛЫ, ПРИВЛЕЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]