Патриарх Кирилл молится о мирном разрешении конфликта в Карабахе

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл молится о скорейшем мирном разрешении конфликта в Нагорном Карабахе, сообщил официальный спикер РПЦ Владимир Легойда.

"Предстоятель считает важной роль духовных лидеров двух стран, которые должны приложить все усилия к установлению мира", - написал он также в своем телеграм-канале в воскресенье вечером.

Русская православная церковь, по словам ее представителя, "всегда содействовала поддержанию диалога между религиозными общинами Армении и Азербайджана и готова и впредь выполнять эту миссию".