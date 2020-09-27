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Карабахский конфликт 27.09.2020 20:16

Патриарх Кирилл молится о мирном разрешении конфликта в Карабахе

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл молится о скорейшем мирном разрешении конфликта в Нагорном Карабахе, сообщил официальный спикер РПЦ Владимир Легойда.

"Предстоятель считает важной роль духовных лидеров двух стран, которые должны приложить все усилия к установлению мира", - написал он также в своем телеграм-канале в воскресенье вечером.

Русская православная церковь, по словам ее представителя, "всегда содействовала поддержанию диалога между религиозными общинами Армении и Азербайджана и готова и впредь выполнять эту миссию".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПАТРИАРХ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]