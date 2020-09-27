Азербайджанские хакеры взломали до 90 армянских сайтов - Karabakh Hacking Team

Команда азербайджанских хакеров «Karabakh Hacking Team» сообщила о взломе до 90 армянских сайтов.

«Азербайджанские хакеры взломали до 90 армянских веб-сайтов и опубликовали слова президента Ильхама Алиева «Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак» и «Если армянский солдат не хочет умирать, его следует выслать из Азербайджана»», - заявила команда в своем Telegram канале.

Согласно информации, на взломанных армянских сайтах размещены фотографии национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова.

Х.Насирзаде