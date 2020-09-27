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Дальнее зарубежье 27.09.2020 20:30

Власти Франции не хотят доводить дело до нового "локдауна" из-за COVID-19 - глава Минздрава

Власти Франции надеются справиться с коронавирусом COVID-19, не объявляя снова общенациональный режим самоизоляции, заявил в воскресенье министр здравоохранения Оливье Веран.

"Мы не хотим останавливать социальную, экономическую семейную и спортивную жизнь французов", - сказал он в эфире радиостанции РТЛ.

При этом министр не исключил возможность объявления подобного режима для отдельного города, если в этом будет необходимость.

"Мы ничего не исключаем, однако не стремимся рассматривать идею с самоизоляцией. Мы работаем, чтобы избежать такого сценария", - подчеркнул Веран.

Он констатировал, что в стране действительно растет число инфицированных коронавирусом, но при этом не считает верным называть это второй волной пандемии. По словам Верана, на этот раз вирус распространяется заметно медленнее, что дает властям больше времени на реагирование. Также он заверил, что службы здравоохранения без проблем справляются с нагрузкой.

Веран попросил сограждан "сделать еще небольшое усилие", чтобы остановить COVID-19.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]