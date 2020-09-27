Власти Франции надеются справиться с коронавирусом COVID-19, не объявляя снова общенациональный режим самоизоляции, заявил в воскресенье министр здравоохранения Оливье Веран.
"Мы не хотим останавливать социальную, экономическую семейную и спортивную жизнь французов", - сказал он в эфире радиостанции РТЛ.
При этом министр не исключил возможность объявления подобного режима для отдельного города, если в этом будет необходимость.
"Мы ничего не исключаем, однако не стремимся рассматривать идею с самоизоляцией. Мы работаем, чтобы избежать такого сценария", - подчеркнул Веран.
Он констатировал, что в стране действительно растет число инфицированных коронавирусом, но при этом не считает верным называть это второй волной пандемии. По словам Верана, на этот раз вирус распространяется заметно медленнее, что дает властям больше времени на реагирование. Также он заверил, что службы здравоохранения без проблем справляются с нагрузкой.
Веран попросил сограждан "сделать еще небольшое усилие", чтобы остановить COVID-19.
Пашинян, объявив о мобилизации в Армении, стремится удержаться у власти – депутат Госдумы России
В Азербайджане возбудили уголовные дела в связи с преступлениями армянских военных
В Азербайджане объявлено военное положение, но не общая мобилизация - Служба по мобилизации и призыву
Восстановлению транспортного сообщения между РФ и Белоруссией в прежнем режиме препятствует COVID-19 - посол
"Международные авиалинии Украины" приостановили рейсы в Армению
Структура энергоотрасли будет трансформироваться, ее восстановление должно быть в авангарде восстановления экономики - Новак на G20
Силы МЧС Азербайджана потушили пожары в жилых домах и гражданских объектах на линии соприкосновения в Карабахе
В Азербайджане за сутки выявлено 128 новых случаев COVID-19
Число пострадавших среди гражданского населения Азербайджана в результате артобстрелов ВС Армении увеличилось до 9
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
В Баку прошел вечер, посвящённый лезгинскому поэту Алибеку Фатахову
Учителя ставят высший бал AccessBank!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори