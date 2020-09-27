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Карабахский конфликт 27.09.2020 20:41

Изменение статуса Нагорного Карабаха усугубит ситуацию, считают в Госдуме

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников считает крайне непродуктивным обсуждение в нынешней ситуации изменения статуса Нагорного Карабаха.

"Изменение статус-кво Нагорного Карабаха, то есть признание, либо непризнание (независимости - ИФ), сейчас будет крайне вредным", - сказал Калашников в воскресенье "Интерфаксу".

Он также высказал мнение, что "в сложившихся обстоятельствах уповать на какие-то международные организации как одной стороне, так и другой будет очень глупо".

"Только три человека: два президента - Путин и Алиев, - и премьер Пашинян могут найти выход из положения", - сказал глава комитета.

Он отметил: "последние 20 с лишним лет показали, что контактная группа, в которую входят и США и Франция, ничего не могут и не хотят делать, и вообще все, что происходит на границах нашей страны с нашими партнёрами, им выгодно".

Вместе с тем, по словам Калашникова, "мы не должны становиться ни на чью сторону".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ДУМА, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]