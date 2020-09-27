Изменение статуса Нагорного Карабаха усугубит ситуацию, считают в Госдуме

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников считает крайне непродуктивным обсуждение в нынешней ситуации изменения статуса Нагорного Карабаха.

"Изменение статус-кво Нагорного Карабаха, то есть признание, либо непризнание (независимости - ИФ), сейчас будет крайне вредным", - сказал Калашников в воскресенье "Интерфаксу".

Он также высказал мнение, что "в сложившихся обстоятельствах уповать на какие-то международные организации как одной стороне, так и другой будет очень глупо".

"Только три человека: два президента - Путин и Алиев, - и премьер Пашинян могут найти выход из положения", - сказал глава комитета.

Он отметил: "последние 20 с лишним лет показали, что контактная группа, в которую входят и США и Франция, ничего не могут и не хотят делать, и вообще все, что происходит на границах нашей страны с нашими партнёрами, им выгодно".

Вместе с тем, по словам Калашникова, "мы не должны становиться ни на чью сторону".