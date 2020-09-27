Минобороны Азербайджана распространило кадры уничтожения армянского склада боеприпасов

Вооруженные силы Азербайджана уничтожили склад боеприпасов, принадлежащий ВС Армении, сообщает Минобороны.

"Части азербайджанской армии в ходе проводимого широкомасштабного контрнаступления уничтожили склад боеприпасов, принадлежащий армянским вооруженным силам. Взрывы, вызванные ударами нашей армии, отчетливо видны на видео https://youtu.be/6p0aFc9G55I", - отмечается в сообщении.

Ранее в воскресенье Минобороны Азербайджана заявило о начале военной операции на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. По данным ведомства, проводится "контрнаступательная операция" в ответ на провокации с армянской стороны.

A.Mамедов