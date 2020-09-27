Восстановлению транспортного сообщения между РФ и Белоруссией в прежнем режиме препятствует COVID-19 - посол

Эпидемия COVID-19 является препятствием для восстановления транспортного сообщения между РФ и Белоруссией в прежнем режиме, заявил посол России Дмитрий Мезенцев.
"Мы очень хотим, чтобы восстановилось железнодорожное, автомобильное, авиасообщение в штатном прежнем режиме. Но мы с вами не можем не чувствовать реалии, которые формируют, о чем нас информирует министерство здравоохранения и служба государственных санитарных врачей России и Белоруссии", - сказал Мезенцев в интервью телеканалу СТВ.
"Мы видим, что очевидно идет увеличение числа заболеваний. Европа уже "полыхает", в ряде стран, в ряде регионов Европы вторым этапом заболевания. COVID не отступил. И в этом плане забота о безопасности людей, об их здоровье, об их жизнях, наверное, на первом плане. А наш комфорт снижен сегодня", - отметил дипломат.
"Может быть, нам не очень приятно, что мы не всегда можем подняться, поехать в Москву, в Петербург, в Брянск или Псков, как и наоборот. Но давайте потерпим. Тем более что самолеты уже стали летать: два рейса "Аэрофлота", два рейса Belavia. Верим, что будет расширение", - добавил Мезенцев.
Однако пока, констатировал посол, "все руководители - заложники мнения, в самом широком смысле слова (и правильно поступают) мнения санитарных врачей".
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