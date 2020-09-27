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Внешняя политика 27.09.2020 21:22

Диппредставительствам Азербайджана за рубежом надо быть осторожными из-за вероятности армянских провокаций - МИД

Министерство иностранных дел Азербайджана поручило дипломатическим представительствам и консульствам в зарубежных странах быть предельно осторожными из-за высокой вероятности провокаций со стороны армян, говорится в сообщении МИД.

«В воскресенье министр Джейхун Байрамов и помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев провели видеоконференцию с главами дипломатических представительств и консульств в зарубежных странах. Наши дипломатические миссии были проинформированы о своих обязанностях. Дипломатам, а также нашим соотечественникам в зарубежных странах посоветовали быть предельно осторожными из-за высокой вероятности провокаций со стороны армян», - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, дипломатическим миссиям и консульствам также было поручено принять необходимые меры для доведения до мирового сообщества правды об Азербайджане и ситуации в регионе.

А.Мамедов

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Тэги: МИД, ДИППРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ПОРУЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]