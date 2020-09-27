Диппредставительствам Азербайджана за рубежом надо быть осторожными из-за вероятности армянских провокаций - МИД

Министерство иностранных дел Азербайджана поручило дипломатическим представительствам и консульствам в зарубежных странах быть предельно осторожными из-за высокой вероятности провокаций со стороны армян, говорится в сообщении МИД.

«В воскресенье министр Джейхун Байрамов и помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев провели видеоконференцию с главами дипломатических представительств и консульств в зарубежных странах. Наши дипломатические миссии были проинформированы о своих обязанностях. Дипломатам, а также нашим соотечественникам в зарубежных странах посоветовали быть предельно осторожными из-за высокой вероятности провокаций со стороны армян», - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, дипломатическим миссиям и консульствам также было поручено принять необходимые меры для доведения до мирового сообщества правды об Азербайджане и ситуации в регионе.

А.Мамедов