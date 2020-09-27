В Азербайджане объявлено военное положение, но не общая мобилизация - Служба по мобилизации и призыву

Объявленное в Азербайджане военное положение не предусматривает общую мобилизацию, сообщает Государственная служба по мобилизации и призыву.
«Согласно действующему закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Азербайджане» мобилизация является комплексом мероприятий по переводу в организационную штатную структуру экономики страны, местных органов исполнительной власти, управлений и организаций на специальный рабочий режим, определенный со стороны ВС Азербайджана согласно военной ситуации в стране. Хотим отметить, что в настоящее время в стране объявлено военное положение, но не мобилизация», - сообщила Госслужба журналистам в воскресенье.
Также было отмечено, что в случае необходимости объявления об общей мобилизации, новость будет распространена по всем источникам информации, в частности, телевидение, радио, СМИ и соцсетей.
«Если в стране создастся ситуация о необходимости объявления об общей мобилизации, все военнообязанные будут призваны в местные структуры для участия в мероприятиях по обеспечению безопасности и обороны страны», - подчеркнула Госслужба.
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о введении 28 сентября с 00:00 военного положения на территории всей страны.
Х.Насирзаде
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