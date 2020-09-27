Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9837 RUR   0.0221 GBR   2.169 TRY   0.2233

Цена на нефть

$/bbl   24.09 WTI 40.31 0.38 Brent 41.94 0.17

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 27.09.2020 21:25

В Азербайджане объявлено военное положение, но не общая мобилизация - Служба по мобилизации и призыву

Объявленное в Азербайджане военное положение не предусматривает общую мобилизацию, сообщает Государственная служба по мобилизации и призыву.

«Согласно действующему закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Азербайджане» мобилизация является комплексом мероприятий по переводу в организационную штатную структуру экономики страны, местных органов исполнительной власти, управлений и организаций на специальный рабочий режим, определенный со стороны ВС Азербайджана согласно военной ситуации в стране. Хотим отметить, что в настоящее время в стране объявлено военное положение, но не мобилизация», - сообщила Госслужба журналистам в воскресенье.

Также было отмечено, что в случае необходимости объявления об общей мобилизации, новость будет распространена по всем источникам информации, в частности, телевидение, радио, СМИ и соцсетей.

«Если в стране создастся ситуация о необходимости объявления об общей мобилизации, все военнообязанные будут призваны в местные структуры для участия в мероприятиях по обеспечению безопасности и обороны страны», - подчеркнула Госслужба.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о введении 28 сентября с 00:00 военного положения на территории всей страны.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВОЕННОЕ/ПОЛОЖЕНИЕ, СЛУЖБА, ЗАЯВЛЕНИЕ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]