В Азербайджане возбудили уголовные дела в связи с преступлениями армянских военных

В Азербайджане возбуждены уголовные дела по фактам военных преступлений со стороны армянских военнослужащих, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
«ВС Армении подвергают интенсивному артобстрелу густонаселенные районы Азербайджана, совершая различные преступления против мирного населения. На основании собранных материалов, Военные прокуратуры Физулинского, Тертерского районов, Карабаха и Гянджи возбуждены уголовные дела по статьям 100.1 (планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны), 116.0.7 (нападение на незащищенные территории, населенные пункты и демилитаризованные зоны), 116.0.8 (невоенное нападение на четко видимые и различимые религиозные, образовательные, научные, благотворительные, медицинские учреждения, места размещения больных и раненых, которые не являются военными целями), 120.2.12 (убийство на почве национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) УК АР, проводятся оперативно-розыскные мероприятия с созданием следственных групп», - отмечается в сообщении.
Согласно информации, в настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия, включая назначение соответствующих экспертиз для определения степени тяжести телесных повреждений, а также размера ущерба гражданской инфраструктуре.
«Азербайджанская сторона предпринимает необходимые меры для преследования и наказания военнослужащих ВС Армении, совершивших различные преступления в рамках международного права», - отмечается в сообщении.
Х.Насирзаде
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