Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9837 RUR   0.0221 GBR   2.169 TRY   0.2233

Цена на нефть

$/bbl   24.09 WTI 40.31 0.38 Brent 41.94 0.17

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 27.09.2020 21:36

В Азербайджане возбудили уголовные дела в связи с преступлениями армянских военных

В Азербайджане возбуждены уголовные дела по фактам военных преступлений со стороны армянских военнослужащих, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«ВС Армении подвергают интенсивному артобстрелу густонаселенные районы Азербайджана, совершая различные преступления против мирного населения. На основании собранных материалов, Военные прокуратуры Физулинского, Тертерского районов, Карабаха и Гянджи возбуждены уголовные дела по статьям 100.1 (планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны), 116.0.7 (нападение на незащищенные территории, населенные пункты и демилитаризованные зоны), 116.0.8 (невоенное нападение на четко видимые и различимые религиозные, образовательные, научные, благотворительные, медицинские учреждения, места размещения больных и раненых, которые не являются военными целями), 120.2.12 (убийство на почве национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) УК АР, проводятся оперативно-розыскные мероприятия с созданием следственных групп», - отмечается в сообщении.

Согласно информации, в настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия, включая назначение соответствующих экспертиз для определения степени тяжести телесных повреждений, а также размера ущерба гражданской инфраструктуре.

«Азербайджанская сторона предпринимает необходимые меры для преследования и наказания военнослужащих ВС Армении, совершивших различные преступления в рамках международного права», - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ГЕНПРОКУРАТУРА, ДЕЛО


Похожие новости


Генпрокуратура Армении не видит оснований для освобождения экс-президента Кочаряна Генпрокуратура Армении ходатайствует об аресте экс-президента страны Кочаряна Армянская прокуратура выступила против освобождения Кочаряна из-под ареста В Армении возбуждено несколько дел в связи с нарушениями на президентских выборах Генпрокуратура Армении возбудила несколько дел по факту нарушений на президентских выборах Оппозиция заявляет о нарушениях на выборах президента Армении

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]