Пашинян, объявив о мобилизации в Армении, стремится удержаться у власти – депутат Госдумы России

Власти Армении, объявив военное положение и всеобщую мобилизацию, руководствуются сейчас не голосом здравого смысла, а разрушительным духом цветных революций, считает депутат Государственной Думы России Алексей Журавлев.
«Спорные территории - это всегда мина замедленного действия, которая может рвануть в любой момент. Отложенные политические решения территориальных споров с неизбежностью маятника вспыхивают кровавым пожаром войны.Именно это происходит сейчас вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном», - написал Журавлев на своей странице в социальной сети Facebook.
По его словам, своими действиями армянское руководство в настоящее время всеми силами пытается удержаться у власти.
«Сдаётся, что власти Армении, объявив военное положение и всеобщую мобилизацию, руководствуются сейчас не голосом здравого смысла и национальными интересами армянского народа, а разрушительным духом цветных революций, которому эти чиновники обязаны своим высоким положением. А премьер-министр Армении Никол Пашинян слишком буквально следует заветам своего итальянского тезки Никколо Макиавелли об удержании власти любой ценой. А цена здесь одна: жизни тысяч простых солдат и мирных граждан с обеих сторон. Всё это уже было в 1992-1994 годах», - отмечает Журавлев.
Депутат подчеркнул, что у карабахского конфликта не существует военного решения, переговоры должны быть продолжены, и Россия всегда готова выступить арбитром в текущей ситуации.
«Ереван и Баку должны вернуться на путь поиска мирного решения. Нужны не переговоры ради переговоров, не временная «заморозка», а реальный выход из ситуации ради мирного будущего азербайджанского и армянского народов. Для России эта проблема тоже не является посторонней, она касается наших соседей и наших геополитических интересов в Закавказье. Россия всегда готова выступить справедливым арбитром в данной ситуации. А Еревану следует укротить свой неуместно «революционный» порыв и решать проблему со свежей и холодной головой», - написал он.
А.Мамедов
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