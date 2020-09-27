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Карабахский конфликт 27.09.2020 22:39

Баку призывает международное сообщество принудить Армению прекратить обстрелы гражданского населения – МИД Азербайджана

Официальный Баку призвал международное сообщество принудить Армению прекратить военные преступления против азербайджанского гражданского населения, заявляет МИД Азербайджана.

«27 сентября в результате артобстрела ВС Армении погибли 5 человек из азербайджанской семьи, проживающей в селе Гашалты Нафталанского района Азербайджана. Армения целенаправленно держит под прицелом азербайджанское гражданское население и гражданские объекты, тем самым грубо нарушая Женевскую конвенцию 1949 года», - говорится в заявлении МИД.

Внешнеполитическое ведомство осудило данный «акт зверства», требует положить конец обстрелам гражданских лиц.

«Важно, чтобы международное сообщество потребовало от Армении прекратить военные преступления против азербайджанского гражданского населения», - подчеркивает МИД Азербайджана.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИД, ГРАЖДАНСКИЕ, ГИБЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]