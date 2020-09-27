Баку призывает международное сообщество принудить Армению прекратить обстрелы гражданского населения – МИД Азербайджана

Официальный Баку призвал международное сообщество принудить Армению прекратить военные преступления против азербайджанского гражданского населения, заявляет МИД Азербайджана.
«27 сентября в результате артобстрела ВС Армении погибли 5 человек из азербайджанской семьи, проживающей в селе Гашалты Нафталанского района Азербайджана. Армения целенаправленно держит под прицелом азербайджанское гражданское население и гражданские объекты, тем самым грубо нарушая Женевскую конвенцию 1949 года», - говорится в заявлении МИД.
Внешнеполитическое ведомство осудило данный «акт зверства», требует положить конец обстрелам гражданских лиц.
«Важно, чтобы международное сообщество потребовало от Армении прекратить военные преступления против азербайджанского гражданского населения», - подчеркивает МИД Азербайджана.
А.Азизов
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