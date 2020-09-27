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Дальнее зарубежье 27.09.2020 23:21

США вывели из Европы стратегические бомбардировщики B-52H

Группа американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, временно находившаяся на передовой европейской авиабазе в Великобритании, вернулась в США, сообщили ВВС Соединенных Штатов.

"Миссия завершена", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Интерфакс", 22 августа на авиабазу Фэрфорд в Великобритании с континентальной части США были переброшены шесть американских стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие. За время пребывание в Европе они совершили не менее 30 учебных полетов над Европой, в том числе у западных и южных границ России.

По имеющимся данным, на постоянное место базирование на авиабазу Майнот в штате Северная Дакота из Англии вернулись пять B-52H. Еще один проходит ремонт на базе в Фэрфорде в Англии. По сообщению британских СМИ, после последней миссии американских бомбардировщиков в воздушном пространстве над Прибалтикой на одном из самолетов с бортовым номером 60-0029 при возвращении на базу возникли технические неполадки. В течение около полутора часов он кружил в районе базы в Фэрфорд в Англии, вырабатывая топливо перед посадкой.

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Тэги: США, ВВС, БОМБАРДИРОВЩИКИ, ЕВРОПА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]