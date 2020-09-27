США вывели из Европы стратегические бомбардировщики B-52H

Группа американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, временно находившаяся на передовой европейской авиабазе в Великобритании, вернулась в США, сообщили ВВС Соединенных Штатов.
"Миссия завершена", - говорится в сообщении.
Как сообщал "Интерфакс", 22 августа на авиабазу Фэрфорд в Великобритании с континентальной части США были переброшены шесть американских стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие. За время пребывание в Европе они совершили не менее 30 учебных полетов над Европой, в том числе у западных и южных границ России.
По имеющимся данным, на постоянное место базирование на авиабазу Майнот в штате Северная Дакота из Англии вернулись пять B-52H. Еще один проходит ремонт на базе в Фэрфорде в Англии. По сообщению британских СМИ, после последней миссии американских бомбардировщиков в воздушном пространстве над Прибалтикой на одном из самолетов с бортовым номером 60-0029 при возвращении на базу возникли технические неполадки. В течение около полутора часов он кружил в районе базы в Фэрфорд в Англии, вырабатывая топливо перед посадкой.
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