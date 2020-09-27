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Карабахский конфликт 27.09.2020 23:29

Российский политолог указал на двуличие Пашиняна

Главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко указал на двойные стандарты в политике премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Пашинян выключает из сетки свободного вещания российские телеканалы, ведет зачистку пророссийских сил, расставляет на ключевые позиции людей Сороса, а потом звонит в Кремль: «Путин, помоги!» - написал Коротченко в своем Twitter.

Ранее Пашинян звонил президентам РФ и Франции по поводу эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Российский президент заявил Пашиняну, что в Кремле озабочены происходящим, и призывают прекратить вооруженное столкновение.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПАШИНЯН, ПОЛИТОЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]