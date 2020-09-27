Российский политолог указал на двуличие Пашиняна

Главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко указал на двойные стандарты в политике премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Пашинян выключает из сетки свободного вещания российские телеканалы, ведет зачистку пророссийских сил, расставляет на ключевые позиции людей Сороса, а потом звонит в Кремль: «Путин, помоги!» - написал Коротченко в своем Twitter.

Ранее Пашинян звонил президентам РФ и Франции по поводу эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Российский президент заявил Пашиняну, что в Кремле озабочены происходящим, и призывают прекратить вооруженное столкновение.

Х.Насирзаде