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Карабахский конфликт 27.09.2020 23:45

Гутерриш планирует обсудить карабахский кризис с лидерами Армении и Азербайджана

Генсек ООН Антониу Гутерриш обеспокоен конфликтом в Нагорном Карабахе и намерен поговорить с лидерами Армении и Азербайджана, говорится в заявлении представителя Всемирной организации Стефана Дюжаррика.

"Генсек убедительно призывает все стороны немедленно прекратить боевые действия и немедленно вернуться к содержательным переговорам. Он поговорит как с президентом Азербайджана, так и с премьером Армении", - подчеркивается в заявлении.

Гутерриш осудил применение силы в зоне конфликта и выражает сожаление по поводу гибели мирных граждан.

Генсек ООН отмечает, что считает важной роль Минской группы ОБСЕ в урегулировании карабахского конфликта и призывает все стороны работать с ней.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]