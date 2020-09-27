Гутерриш планирует обсудить карабахский кризис с лидерами Армении и Азербайджана

Генсек ООН Антониу Гутерриш обеспокоен конфликтом в Нагорном Карабахе и намерен поговорить с лидерами Армении и Азербайджана, говорится в заявлении представителя Всемирной организации Стефана Дюжаррика.

"Генсек убедительно призывает все стороны немедленно прекратить боевые действия и немедленно вернуться к содержательным переговорам. Он поговорит как с президентом Азербайджана, так и с премьером Армении", - подчеркивается в заявлении.

Гутерриш осудил применение силы в зоне конфликта и выражает сожаление по поводу гибели мирных граждан.

Генсек ООН отмечает, что считает важной роль Минской группы ОБСЕ в урегулировании карабахского конфликта и призывает все стороны работать с ней.