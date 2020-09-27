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Карабахский конфликт 27.09.2020 23:56

Азербайджан призывает мировое сообщество наказать Армению за гибель мирных жителей при обстрелах в Карабахе

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева предложила создать специальный международный трибунал для привлечения к ответственности представителей Армении, ответственных за гибель мирных азербайджанских граждан в ходе боевых столкновений на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«Мировое сообщество не должно оставаться равнодушным к таким злодеяниям, жестоким и бесчеловечным действиям. Агрессор Армения должен быть наказан в соответствии с Уставом ООН, должен быть создан специальный международный трибунал и проведен справедливый суд над виновными», - отмечается в сообщении аппарата Омбудсмена.

Алиева при этом отметила, что в результате очередной военной агрессии Армении в воскресенье погибла азербайджанская семья из пяти человек.

«Этим были грубо нарушены соответствующие положения Женевских конвенций, в том числе Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, а также Конвенции ООН о правах ребенка и других документов по правам человека. Этот инцидент в очередной раз подтверждают агрессивную политику и бесчеловечные действия Армении, лишний раз доказывая ее пренебрежение нормами международного права», - подчеркнула Алиева.

Ранее Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту гибели пяти членов одной семьи в результате артиллерийского обстрела со стороны ВС Армении.

Х.Насирзаде

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Тэги: ОМБУДСМЕН, ТРИБУНАЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]