Азербайджан призывает мировое сообщество наказать Армению за гибель мирных жителей при обстрелах в Карабахе

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева предложила создать специальный международный трибунал для привлечения к ответственности представителей Армении, ответственных за гибель мирных азербайджанских граждан в ходе боевых столкновений на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта.

«Мировое сообщество не должно оставаться равнодушным к таким злодеяниям, жестоким и бесчеловечным действиям. Агрессор Армения должен быть наказан в соответствии с Уставом ООН, должен быть создан специальный международный трибунал и проведен справедливый суд над виновными», - отмечается в сообщении аппарата Омбудсмена.

Алиева при этом отметила, что в результате очередной военной агрессии Армении в воскресенье погибла азербайджанская семья из пяти человек.

«Этим были грубо нарушены соответствующие положения Женевских конвенций, в том числе Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, а также Конвенции ООН о правах ребенка и других документов по правам человека. Этот инцидент в очередной раз подтверждают агрессивную политику и бесчеловечные действия Армении, лишний раз доказывая ее пренебрежение нормами международного права», - подчеркнула Алиева.

Ранее Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту гибели пяти членов одной семьи в результате артиллерийского обстрела со стороны ВС Армении.

Х.Насирзаде