Азербайджан призывает мировое сообщество наказать Армению за гибель мирных жителей при обстрелах в Карабахе

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева предложила создать специальный международный трибунал для привлечения к ответственности представителей Армении, ответственных за гибель мирных азербайджанских граждан в ходе боевых столкновений на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта.
«Мировое сообщество не должно оставаться равнодушным к таким злодеяниям, жестоким и бесчеловечным действиям. Агрессор Армения должен быть наказан в соответствии с Уставом ООН, должен быть создан специальный международный трибунал и проведен справедливый суд над виновными», - отмечается в сообщении аппарата Омбудсмена.
Алиева при этом отметила, что в результате очередной военной агрессии Армении в воскресенье погибла азербайджанская семья из пяти человек.
«Этим были грубо нарушены соответствующие положения Женевских конвенций, в том числе Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, а также Конвенции ООН о правах ребенка и других документов по правам человека. Этот инцидент в очередной раз подтверждают агрессивную политику и бесчеловечные действия Армении, лишний раз доказывая ее пренебрежение нормами международного права», - подчеркнула Алиева.
Ранее Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту гибели пяти членов одной семьи в результате артиллерийского обстрела со стороны ВС Армении.
Х.Насирзаде
Восстановлению транспортного сообщения между РФ и Белоруссией в прежнем режиме препятствует COVID-19 - посол
"Международные авиалинии Украины" приостановили рейсы в Армению
Структура энергоотрасли будет трансформироваться, ее восстановление должно быть в авангарде восстановления экономики - Новак на G20
Силы МЧС Азербайджана потушили пожары в жилых домах и гражданских объектах на линии соприкосновения в Карабахе
В Азербайджане за сутки выявлено 128 новых случаев COVID-19
Число пострадавших среди гражданского населения Азербайджана в результате артобстрелов ВС Армении увеличилось до 9
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
США могут закрыть свое посольство в Багдаде
Саммит G20 пройдет в онлайн-формате в конце ноября
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
В Баку прошел вечер, посвящённый лезгинскому поэту Алибеку Фатахову
Учителя ставят высший бал AccessBank!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори