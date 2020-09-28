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Карабахский конфликт 28.09.2020 00:55

Госдеп призывает прекратить бои в Карабахе и предостерегает от вмешательства внешних сил - ОБНОВЛЕНО

США призвали обе стороны конфликта в Нагорном Карабахе немедленно прекратить боевые действия, заявили в воскресенье в госдепе.

"США осуждают этот всплеск насилия", - говорится в заявлении. В документе отмечается, что замгоссекретаря Стивен Биган связался с главами МИД Армении и Азербайджана, чтобы "призвать обе стороны немедленно прекратить боевые действия и использовать существующие каналы прямой связи, чтобы не допустить дальнейшей эскалации". Также Биган призывает "отказаться от неконструктивных риторики и действий, которые способны еще больше усилить напряженность в регионе".

"США считают, что участие внешних сил в эскалации насилия было бы крайне нежелательным и лишь усилило бы региональную напряженность", - подчеркивает госдепартамент.

В заявлении отмечается, что США призывают все стороны как можно быстрее возобновить работу с Минской группой ОБСЕ по карабахской проблеме. "США, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ готовы помогать сторонам найти мирное и долговременное решение конфликта", - говорится в заявлении.

МИД Азербайджана, в свою очередь, сообщает, что в ходе телефонного разговора между Биганом и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым официальный представитель США выразил «серьезную озабоченность по поводу высокой напряженности в регионе» и поинтересовался текущей ситуацией.

«Байрамов сообщил об очередном акте агрессии со стороны вооруженных сил Армении, отметив ответные атаки вооруженных сил Азербайджана для защиты гражданского населения в рамках права на самооборону. При этом он подчеркнул, что агрессивная политика Армении, которая продолжается почти 30 лет, лежит в основе этой напряженности в регионе и крайне важно выполнение Арменией решений международных организаций, в том числе требований резолюций Совета Безопасности ООН. Министр добавил, что Армения несет полную ответственность за ситуацию», - отмечается в сообщении.

Биган, в свою очередь, подчеркнул необходимость того, чтобы стороны предприняли соответствующие шаги для снижения напряженности.

Х.Насирзаде

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]