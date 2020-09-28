Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию в Карабахе

Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Мохаммед Джавад Зариф в воскресенье провели телефонный разговор, обсудили армянскую военную агрессию на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«В ходе беседы Зариф выразил обеспокоенность по поводу напряженности на линии фронта, подчеркнув важность обеспечения мира в регионе. Он также отметил важность принятия необходимых мер по снижению напряженности, подчеркнув, что Иран всегда готов помочь в этом вопросе», - сообщает МИД.

Байрамов проинформировал иранского коллегу об очередном армянском акте агрессии против азербайджанских позиций вдоль линии фронта 27 сентября, направленном, в том числе против азербайджанских мирных жителей. Байрамов расценил действия ВС Армении, как «продолжение крайне провокационных действий армянской стороны в последние месяцы».

«Байрамов также отметил, что приняты соответствующие меры реагирования для обеспечения безопасности мирного азербайджанского населения. Глава МИД Азербайджана всю ответственность за эту напряженность возложил на военно-политическое руководство Армении», - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде