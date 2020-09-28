Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9837 RUR   0.0221 GBR   2.169 TRY   0.2233

Цена на нефть

$/bbl   24.09 WTI 40.31 0.38 Brent 41.94 0.17

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 28.09.2020 01:16

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию в Карабахе

Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Мохаммед Джавад Зариф в воскресенье провели телефонный разговор, обсудили армянскую военную агрессию на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«В ходе беседы Зариф выразил обеспокоенность по поводу напряженности на линии фронта, подчеркнув важность обеспечения мира в регионе. Он также отметил важность принятия необходимых мер по снижению напряженности, подчеркнув, что Иран всегда готов помочь в этом вопросе», - сообщает МИД.

Байрамов проинформировал иранского коллегу об очередном армянском акте агрессии против азербайджанских позиций вдоль линии фронта 27 сентября, направленном, в том числе против азербайджанских мирных жителей. Байрамов расценил действия ВС Армении, как «продолжение крайне провокационных действий армянской стороны в последние месяцы».

«Байрамов также отметил, что приняты соответствующие меры реагирования для обеспечения безопасности мирного азербайджанского населения. Глава МИД Азербайджана всю ответственность за эту напряженность возложил на военно-политическое руководство Армении», - отмечается в сообщении.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИД, ИРАН, КАРАБАХ


Похожие новости


Глава МИД Азербайджана принял завершающего дипмиссию посла Ирана Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе Дата саммита Ирана, России и Турции будет согласовываться в ходе визита Зарифа в Анкару и в Москву - иранский МИД В МИД РФ назвали бездоказательными обвинения США в адрес Ирана в связи с запуском военного спутника Зариф советует Трампу заняться ситуацией с коронавирусом в войсках США, а не угрожать Ирану Министр иностранных дел Ирана в понедельник обсудит в Дамаске ирано-сирийские отношения и региональные проблемы

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]