ВС Армении в ходе боев потеряли более 550 убитыми, большое количество техники – Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана заявляет, что ВС Армении в ходе боев в воскресенье на линии соприкосновения потеряли более 550 убитыми.

"Согласно полученным разведданным, ВС Армении в ходе боев в воскресенье понесли серьезный урон. В частности, азербайджанская армия уничтожила 22 танка и другой тяжелой бронетехники, 15 единиц ЗРК "ОСА", 18 беспилотников, 8 артиллерийских установок, 3 склада с боеприпасами. Кроме этого, уничтожено более 550 военнослужащих", - заявили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве обороны страны.

Следуя информации, в ходе боевых действий в направлении села Талыш погиб командир десантно-штурмового батальона Армении подполковник Лерник Бабаян, а личный состав войсковой части под его командованием понес большие потери.

«Из-за большого количества раненых в армии врага ощущается нехватка мест в военных госпиталях и гражданских госпиталях, а также нехватка резервов крови в банке крови. Армянская сторона, как всегда, скрывает от общественности реальные потери своей армии», - подчеркивает Минобороны.

Х.Насирзаде