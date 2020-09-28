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Карабахский конфликт 28.09.2020 02:27

Трамп: США посмотрят, могут ли добиться прекращения боев в Нагорном Карабахе

Власти США собирают информацию о ситуации в Нагорном Карабахе и выяснят, могут ли добиться от сторон прекращения боевых действий, заявил президент США Дональд Трамп.

"В этом регионе у нас много с кем хорошие отношения. Посмотрим, можем ли мы добиться прекращения этого (боев - ИФ)", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Трамп сообщил, что ему доложили о событиях в Нагорном Карабахе. "Мы тщательно выясняем, что там произошло", - отметил президент США.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТРАМП, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]