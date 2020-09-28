Трамп: США посмотрят, могут ли добиться прекращения боев в Нагорном Карабахе

Власти США собирают информацию о ситуации в Нагорном Карабахе и выяснят, могут ли добиться от сторон прекращения боевых действий, заявил президент США Дональд Трамп.
"В этом регионе у нас много с кем хорошие отношения. Посмотрим, можем ли мы добиться прекращения этого (боев - ИФ)", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.
Трамп сообщил, что ему доложили о событиях в Нагорном Карабахе. "Мы тщательно выясняем, что там произошло", - отметил президент США.
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