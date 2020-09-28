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СНГ 28.09.2020 09:13

Президент Киргизии вылетел в РФ с рабочим визитом

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков вылетел в Россию с рабочим визитом, сообщает пресс-служба киргизского лидера в понедельник.

"Жээнбеков с рабочим визитом вылетел в РФ. В рамках визита президент Киргизии проведет двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным, будут обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Встреча глав государств состоится в Сочи", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в состав киргизской делегации вошли глава МИД Киргизии Чингиз Айдарбеков, заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков, киргизский посол в Москве Аликбек Джекшенкулов.

По завершению рабочего визита в РФ Жээнбеков вылетит с официальным визитом в Венгрию, добавили в пресс-службе.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]