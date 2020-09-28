Президент Киргизии вылетел в РФ с рабочим визитом

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков вылетел в Россию с рабочим визитом, сообщает пресс-служба киргизского лидера в понедельник.
"Жээнбеков с рабочим визитом вылетел в РФ. В рамках визита президент Киргизии проведет двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным, будут обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. Встреча глав государств состоится в Сочи", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в состав киргизской делегации вошли глава МИД Киргизии Чингиз Айдарбеков, заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков, киргизский посол в Москве Аликбек Джекшенкулов.
По завершению рабочего визита в РФ Жээнбеков вылетит с официальным визитом в Венгрию, добавили в пресс-службе.
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