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СНГ 28.09.2020 09:43

Постпреды стран ЕС в понедельник могут согласовать расширение санкций против РФ

Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе (Coreper) может дать в понедельник "зеленый свет" расширению санкционного списка лиц и организаций за подрыв суверенитета и независимости Украины, допустил, источник в институтах ЕС, отвечая "Интерфаксу".

"Как следует из повестки заседания Coreper, речь идет о дополнении списка в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - сказал собеседник агентства, комментируя опубликованную в Брюсселе повестку запланированного на 28 сентября заседания комитета.

В повестке говорилось, что постпреды стран ЕС, возможно, примут без обсуждения предложение по решению Совета ЕС и законодательному постановлению для утверждения путем письменной процедуры расширения списка подпадающих под ограничительные меры.

"Кто является объектом дополнительных санкций и по каким мотивам, мы вам сообщить не можем. До публикации постановления Совета это исключено", - заявил источник.

На прошлой неделе журналист радиостанции "Свободная Европа" Рикард Йозвяк сообщил в твиттере о вероятности принятия в ближайшее время санкций ЕС "в отношении лиц, ответственных за строительство Керченского моста, и тех, кто несет ответственность за кибератаки на Бундестаг в 2015 году".

Комментировать это сообщение в институтах ЕС отказались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]