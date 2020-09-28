Постпреды стран ЕС в понедельник могут согласовать расширение санкций против РФ

Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе (Coreper) может дать в понедельник "зеленый свет" расширению санкционного списка лиц и организаций за подрыв суверенитета и независимости Украины, допустил, источник в институтах ЕС, отвечая "Интерфаксу".
"Как следует из повестки заседания Coreper, речь идет о дополнении списка в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - сказал собеседник агентства, комментируя опубликованную в Брюсселе повестку запланированного на 28 сентября заседания комитета.
В повестке говорилось, что постпреды стран ЕС, возможно, примут без обсуждения предложение по решению Совета ЕС и законодательному постановлению для утверждения путем письменной процедуры расширения списка подпадающих под ограничительные меры.
"Кто является объектом дополнительных санкций и по каким мотивам, мы вам сообщить не можем. До публикации постановления Совета это исключено", - заявил источник.
На прошлой неделе журналист радиостанции "Свободная Европа" Рикард Йозвяк сообщил в твиттере о вероятности принятия в ближайшее время санкций ЕС "в отношении лиц, ответственных за строительство Керченского моста, и тех, кто несет ответственность за кибератаки на Бундестаг в 2015 году".
Комментировать это сообщение в институтах ЕС отказались.
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