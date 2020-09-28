Число заболевших COVID-19 в Индии превысило 6 млн человек

Число случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Индии превысило 6 млн человек, сообщило министерство здравоохранения страны в понедельник.

Согласно данным министерства здравоохранения и социального обеспечения, за последние сутки в стране было зарегистрировано 82 тыс. 170 новых случаев заболевания. Таким образом, число заболевших в Индии превысило 6 млн человек.

Число погибших в стране составляет 95 тыс. 542 человека. Причем за последние сутки зарегистрировано 1 тыс.39 случаев смерти.

По данным индийского Совета медицинских исследований, по состоянию на воскресенье было проведено почти 72 млн тестов на COVID-19. Процент выздоравливающих составляет 82%.

Единственная страна, опережающая Индию по количеству зараженных COVID-19, - США с более 7,1 млн случаев.