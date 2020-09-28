Число заболевших COVID-19 в Индии превысило 6 млн человек

Число случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Индии превысило 6 млн человек, сообщило министерство здравоохранения страны в понедельник.
Согласно данным министерства здравоохранения и социального обеспечения, за последние сутки в стране было зарегистрировано 82 тыс. 170 новых случаев заболевания. Таким образом, число заболевших в Индии превысило 6 млн человек.
Число погибших в стране составляет 95 тыс. 542 человека. Причем за последние сутки зарегистрировано 1 тыс.39 случаев смерти.
По данным индийского Совета медицинских исследований, по состоянию на воскресенье было проведено почти 72 млн тестов на COVID-19. Процент выздоравливающих составляет 82%.
Единственная страна, опережающая Индию по количеству зараженных COVID-19, - США с более 7,1 млн случаев.
Алиев подробно рассказал Макрону об армянской провокации в Карабахе
Армения заняла в вопросе Карабаха деструктивную позицию – помощник президента Азербайджана
Узбекистан от СНГ призвал к мирному урегулированию в Карабахе
США берут под контроль экспорт американских технологий китайскому чипмейкеру SMIC
Россия в июле поставила в Китай рекордный объем СПГ, вышла 4-е место, обошла Катар
Цены на нефть продолжают снижаться, Brent на уровне $41,64 за баррель
Число жертв коронавируса COVID-19 в мире превысило 1 млн человек - Worldometer
Силы МЧС Азербайджана потушили пожары в жилых домах и гражданских объектах на линии соприкосновения в Карабахе
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
В Баку прошел вечер, посвящённый лезгинскому поэту Алибеку Фатахову
Учителя ставят высший бал AccessBank!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори