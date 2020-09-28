Цены на нефть продолжают снижаться, Brent на уровне $41,64 за баррель

Цены на нефть опускаются в понедельник на фоне сохраняющейся неопределенности перспектив спроса при сигналах роста добычи в Ливии.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 в понедельник составляет $41,64 за баррель, что на $0,28 (0,67%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,02 (0,05%).
Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $39,93 за баррель, что на $0,32 (0,8%) ниже уровня предыдущей сессии. В пятницу фьючерсы подешевели на $0,06 (0,2%).
На прошлой неделе Brent подешевела на 2,9%, WTI - на 2,6%.
Потенциал подъема стоимости нефти в четвертом квартале ограничен, поскольку темпы восстановления мировой экономики замедляются из-за возобновившегося роста заболеваемости COVID-19 и повторного введения отдельных карантинных мер, заявил член правления нефтетрейдера Vitol Крис Бейк на конференции Gulf Intelligence в Дубае.
Тем временем, Ливия увеличила добычу нефти почти втрое - до 250 тыс. баррелей в сутки (б/с) - после снятия блокады с ряда нефтяных месторождений, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их словам, в местных портах собираются суда, которые загружаются нефтью из хранилищ, что освобождает резервные ёмкости в расчете на дальнейший рост добычи.
"Структура нефтяного рынка в данный момент указывает на "медвежий" тренд", - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи Ли.
Крупные страны рассматривают возможность возврата ограничений для туризма, и это главный катализатор снижения цен на нефть, говорит Ли.
Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, указали на рост буровой активности в США.
Количество действующих нефтяных добывающих установок на прошлой неделе увеличилось на четыре единицы - до 183 установок.
Алиев подробно рассказал Макрону об армянской провокации в Карабахе
Армения заняла в вопросе Карабаха деструктивную позицию – помощник президента Азербайджана
Узбекистан от СНГ призвал к мирному урегулированию в Карабахе
Число жертв коронавируса COVID-19 в мире превысило 1 млн человек - Worldometer
Силы МЧС Азербайджана потушили пожары в жилых домах и гражданских объектах на линии соприкосновения в Карабахе
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
В Украине 2671 человек заболел COVID-19 за минувшие сутки
Постпреды стран ЕС в понедельник могут согласовать расширение санкций против РФ
Сеул настаивает на скорейшем совместном расследовании убийства южнокорейского гражданина в водах КНДР
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
В Баку прошел вечер, посвящённый лезгинскому поэту Алибеку Фатахову
Учителя ставят высший бал AccessBank!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори