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ТЭК 28.09.2020 09:30

Цены на нефть продолжают снижаться, Brent на уровне $41,64 за баррель

Цены на нефть опускаются в понедельник на фоне сохраняющейся неопределенности перспектив спроса при сигналах роста добычи в Ливии.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 в понедельник составляет $41,64 за баррель, что на $0,28 (0,67%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,02 (0,05%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $39,93 за баррель, что на $0,32 (0,8%) ниже уровня предыдущей сессии. В пятницу фьючерсы подешевели на $0,06 (0,2%).

На прошлой неделе Brent подешевела на 2,9%, WTI - на 2,6%.

Потенциал подъема стоимости нефти в четвертом квартале ограничен, поскольку темпы восстановления мировой экономики замедляются из-за возобновившегося роста заболеваемости COVID-19 и повторного введения отдельных карантинных мер, заявил член правления нефтетрейдера Vitol Крис Бейк на конференции Gulf Intelligence в Дубае.

Тем временем, Ливия увеличила добычу нефти почти втрое - до 250 тыс. баррелей в сутки (б/с) - после снятия блокады с ряда нефтяных месторождений, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По их словам, в местных портах собираются суда, которые загружаются нефтью из хранилищ, что освобождает резервные ёмкости в расчете на дальнейший рост добычи.

"Структура нефтяного рынка в данный момент указывает на "медвежий" тренд", - отмечает экономист Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи Ли.

Крупные страны рассматривают возможность возврата ограничений для туризма, и это главный катализатор снижения цен на нефть, говорит Ли.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, указали на рост буровой активности в США.

Количество действующих нефтяных добывающих установок на прошлой неделе увеличилось на четыре единицы - до 183 установок.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]