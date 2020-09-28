Азербайджанские военные сообщают о взятии под контроль новых высот в Карабахе, продолжают наступление

Вооруженные силы Азербайджана очистили от армянских войск несколько стратегических высот вокруг села Талыш, сообщает Минобороны.

«Несколько стратегических высот вокруг села Талыш были очищены от оккупационных войск, и противник понес большие потери. Вследствие ракетных, артиллерийских и авиационных ударов по вражеским позициям враг вынужден отступить от рубежей, которые он намеревался удерживать», - отмечается в сообщении.

Минобороны также отмечает, что подразделения азербайджанской армии, продвигаясь с высот и выгодных позиций, освобожденных от вооруженных сил Армении, продолжают контрнаступление с целью развития своего успеха.

А.Мамедов