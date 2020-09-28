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Карабахский конфликт 28.09.2020 09:36

Азербайджанские военные сообщают о взятии под контроль новых высот в Карабахе, продолжают наступление

Вооруженные силы Азербайджана очистили от армянских войск несколько стратегических высот вокруг села Талыш, сообщает Минобороны.

«Несколько стратегических высот вокруг села Талыш были очищены от оккупационных войск, и противник понес большие потери. Вследствие ракетных, артиллерийских и авиационных ударов по вражеским позициям враг вынужден отступить от рубежей, которые он намеревался удерживать», - отмечается в сообщении.

Минобороны также отмечает, что подразделения азербайджанской армии, продвигаясь с высот и выгодных позиций, освобожденных от вооруженных сил Армении, продолжают контрнаступление с целью развития своего успеха.

А.Мамедов

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ВЫСОТЫ, ЗАЧИСТКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]