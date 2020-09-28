Мнацаканян заявил о готовности Армении решить карабахский конфликт на основе компромисса

Армения выступает за мирное урегулирование карабахского конфликта на основе взаимных компромиссов, заявил глава МИД республики Зограб Мнацаканян в интервью телеканалу France 24.
"Мы были и остаемся приверженными исключительно мирному урегулированию карабахского конфликта, для чего существует международно признанный формат - Минская группа ОБСЕ при участии Франции, США и России. Мы привержены этому процессу - решить этот конфликт исключительно мирным путем и найти такое решение, которое основано исключительно на взаимных уступках", - сказал Мнацаканян.
По его словам, максималистская позиция Азербайджана отвергает интересы армянского народа.
"Подобная позиция неприемлема. Мы готовы к взаимным уступкам. Тем не менее, данная широкомасштабная эскалация создает новую ситуацию, с которой мы вынуждены столкнуться", - сказал Мнацаканян.
Он также заявил о "деструктивной роли" Турции в карабахском конфликте.
"Деструктивная роль Турции особенно видна во время нынешней эскалации, поскольку она присутствует своей военной силой и авиацией. И это беспокоит", - сказал глава МИД Армении.
Мнацаканян заявил также, что Азербайджан не намерен идти на снижение уровня напряженности, а армянская сторона намерена защищаться.
"Мы готовы к любому развитию ситуации, что очень опасно для региона, но мы настроены решительно защищаться", - сказал министр.
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