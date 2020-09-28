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Карабахский конфликт 28.09.2020 09:40

Мнацаканян заявил о готовности Армении решить карабахский конфликт на основе компромисса

Армения выступает за мирное урегулирование карабахского конфликта на основе взаимных компромиссов, заявил глава МИД республики Зограб Мнацаканян в интервью телеканалу France 24.

"Мы были и остаемся приверженными исключительно мирному урегулированию карабахского конфликта, для чего существует международно признанный формат - Минская группа ОБСЕ при участии Франции, США и России. Мы привержены этому процессу - решить этот конфликт исключительно мирным путем и найти такое решение, которое основано исключительно на взаимных уступках", - сказал Мнацаканян.

По его словам, максималистская позиция Азербайджана отвергает интересы армянского народа.

"Подобная позиция неприемлема. Мы готовы к взаимным уступкам. Тем не менее, данная широкомасштабная эскалация создает новую ситуацию, с которой мы вынуждены столкнуться", - сказал Мнацаканян.

Он также заявил о "деструктивной роли" Турции в карабахском конфликте.

"Деструктивная роль Турции особенно видна во время нынешней эскалации, поскольку она присутствует своей военной силой и авиацией. И это беспокоит", - сказал глава МИД Армении.

Мнацаканян заявил также, что Азербайджан не намерен идти на снижение уровня напряженности, а армянская сторона намерена защищаться.

"Мы готовы к любому развитию ситуации, что очень опасно для региона, но мы настроены решительно защищаться", - сказал министр.

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, КАРАБАХ, КОМПРОМИСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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