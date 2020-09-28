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Карабахский конфликт 28.09.2020 09:48

ВС Армении ведут интенсивный обстрел гражданских объектов и населения города Тертер – МИД Азербайджана

Вооруженные силы Армении подвергают интенсивному обстрелу азербайджанский город Тертер, заявляет МИД Азербайджана.

«Враг целенаправленно берет под прицел гражданских лиц и гражданские объекты. Подвергая мирное население города Тертер огню, Армения в очередной раз демонстрирует грубое нарушение гуманитарного международного права и использование террористических средств в отношении гражданских лиц», - заявляет МИД.

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что в ответ на новый акт агрессии со стороны Армении, Вооруженные силы Азербайджана при осуществлении контрнаступательных мер, не ведут войну против мирных жителей, женщин и детей, и проводят контратаки только в рамках международного гуманитарного права.

«Мы призываем международное сообщество решительно осудить военные преступления Армении, направленные против гражданского населения Азербайджана», - говорится в заявлении МИД.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИД, АРМЕНИЯ, ТЕРТЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]