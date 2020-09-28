ВС Армении ведут интенсивный обстрел гражданских объектов и населения города Тертер – МИД Азербайджана

Вооруженные силы Армении подвергают интенсивному обстрелу азербайджанский город Тертер, заявляет МИД Азербайджана.
«Враг целенаправленно берет под прицел гражданских лиц и гражданские объекты. Подвергая мирное население города Тертер огню, Армения в очередной раз демонстрирует грубое нарушение гуманитарного международного права и использование террористических средств в отношении гражданских лиц», - заявляет МИД.
Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что в ответ на новый акт агрессии со стороны Армении, Вооруженные силы Азербайджана при осуществлении контрнаступательных мер, не ведут войну против мирных жителей, женщин и детей, и проводят контратаки только в рамках международного гуманитарного права.
«Мы призываем международное сообщество решительно осудить военные преступления Армении, направленные против гражданского населения Азербайджана», - говорится в заявлении МИД.
Б.Рустамбеков
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