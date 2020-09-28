США берут под контроль экспорт американских технологий китайскому чипмейкеру SMIC

Власти США вводят контроль над экспортом американских технологий китайскому производителю микросхем Semiconductor Manufacturing Corp. (SMIC).
Компаниям, работающим со SMIC, придется подавать специальные заявки для получения лицензий "на экспорт, реэкспорт или перемещение внутри страны определенных важных технологий", заявило министерство торговли США. Каждая заявка будет рассматриваться Минторгом в индивидуальном порядке.
В ведомстве отмечают наличие "неприемлемого риска", что технологии американских компаний, поставляемые SMIC, могут быть использованы в оборонной промышленности КНР.
Экспортные ограничения отрежут SMIC доступ к американским технологиям производства и тестирования чипов. По данным отраслевой группы SEMI, компании США занимают 45% глобального рынка оборудования для производства микросхем. Для некоторых узкоспециализированных процессов, оборудование американских компаний является незаменимым, пишет The Wall Street Journal.
"Мы продолжаем взаимодействовать с министерством торговли США, - сообщила газете представитель SMIC. - Компания утверждает, что выпускает микросхемы и предоставляет услуги исключительно для гражданских клиентов в коммерческих целях. Компания не сотрудничает с оборонным сектором Китая и не выпускает продукцию для военных нужд".
SMIC оказалась в центре внимания властей США после публикации подрядчиком министерства обороны SOS International LLC аналитического отчета, в котором говорится, что продукция компании используется военно-промышленным комплексом Китая.
В частности, по данным SOS, SMIC работала с одним из крупнейших оборонных конгломератов КНР, в то время как исследовательские центры, связанные с оборонным сектором, разрабатывают свои проекты в соответствии с технологиями SMIC.
SMIC, основанная в 2000 году, быстро выросла, став крупнейшим в Китае производителем микросхем по контракту. Одно время значительная часть продукции, выпускавшейся SMIC, приходилась на заказы североамериканских компаний, однако развитие полупроводниковой отрасли в КНР благодаря крупным государственным вливаниям привело к увеличению доли китайских компаний среди ее клиентов. На заказы местных компаний пришлось 60% выручки SMIC за прошлый год, составившей в общей сложности $3,1 млрд. Крупными акционерами SMIC являются несколько китайских госкомпаний.
В прошлом году SMIC отказалась от листинга на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), где ее акции обращались более 10 лет, объяснив это высокими расходами и низкими объемами торгов. В июле 2020 года компания разместила акции на $7,7 млрд на шанхайской площадке для технологических компаний STAR.
Введение экспортных ограничений для SMIC будет иметь негативные последствия и для американских компаний, которые ежегодно поставляют в Китай полупроводниковые технологии на миллиарды долларов, отмечают эксперты.
Акции SMIC теряют в цене 6,4% в ходе торгов в Шанхае в понедельник.
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