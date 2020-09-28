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СНГ 28.09.2020 10:13

В Украине 2671 человек заболел COVID-19 за минувшие сутки

На Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 2 671 случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, при этом выздоровевших - 571 человек, 37 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Днем ранее, 27 сентября, сообщалось о 3 130 заболевших, 26 сентября был зафиксирован антирекорд - 3 833 случая заболевания COVID-19, 25 сентября сообщалось о 3 565 инфицированных коронавирусом, 24 сентября - о 3 372 новых случаях заражения.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро понедельника 201 305 человека, умерли с начала пандемии от коронавируса 3 996 человек, выздоровели - 88 453 человека.

Сейчас на Украине COVID-19 болеют 108 856 человек, что на 2 063 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (339), Киеве (328), Одесской области (203).

Количество подозрений на заболевание коронавирусной болезнью за минувшие сутки составило 2576.

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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]