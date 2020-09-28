Узбекистан от СНГ призвал к мирному урегулированию в Карабахе

Узбекистан в качестве председателя в СНГ призвал Азербайджан и Армению к мирному урегулированию конфликта в Карабахе.
"В Республике Узбекистан вызывает крайнюю обеспокоенность эскалация напряженности в отношениях между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения", - говорится в сообщении, распространенном узбекским МИД.
"Узбекская сторона, в качестве председательствующей в СНГ, вновь подтверждает важность укрепления отношений дружбы, добрососедства и взаимного доверия, мирного разрешения спорных вопросов на пространстве СНГ строго в соответствии с нормами международного права", - отмечается в документе.
Узбекистан призывает Азербайджан и Армению "к скорейшему прекращению боевых действий и началу дипломатических переговоров в целях мирного урегулирования конфликта при соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности".
Узбекистан с 1 января 2020 года председательствует в СНГ.
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