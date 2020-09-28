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Карабахский конфликт 28.09.2020 10:18

Узбекистан от СНГ призвал к мирному урегулированию в Карабахе

Узбекистан в качестве председателя в СНГ призвал Азербайджан и Армению к мирному урегулированию конфликта в Карабахе.

"В Республике Узбекистан вызывает крайнюю обеспокоенность эскалация напряженности в отношениях между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения", - говорится в сообщении, распространенном узбекским МИД.

"Узбекская сторона, в качестве председательствующей в СНГ, вновь подтверждает важность укрепления отношений дружбы, добрососедства и взаимного доверия, мирного разрешения спорных вопросов на пространстве СНГ строго в соответствии с нормами международного права", - отмечается в документе.

Узбекистан призывает Азербайджан и Армению "к скорейшему прекращению боевых действий и началу дипломатических переговоров в целях мирного урегулирования конфликта при соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности".

Узбекистан с 1 января 2020 года председательствует в СНГ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, СНГ, КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]