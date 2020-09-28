Узбекистан от СНГ призвал к мирному урегулированию в Карабахе

Узбекистан в качестве председателя в СНГ призвал Азербайджан и Армению к мирному урегулированию конфликта в Карабахе.

"В Республике Узбекистан вызывает крайнюю обеспокоенность эскалация напряженности в отношениях между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения", - говорится в сообщении, распространенном узбекским МИД.

"Узбекская сторона, в качестве председательствующей в СНГ, вновь подтверждает важность укрепления отношений дружбы, добрососедства и взаимного доверия, мирного разрешения спорных вопросов на пространстве СНГ строго в соответствии с нормами международного права", - отмечается в документе.

Узбекистан призывает Азербайджан и Армению "к скорейшему прекращению боевых действий и началу дипломатических переговоров в целях мирного урегулирования конфликта при соблюдении принципов суверенитета и территориальной целостности".

Узбекистан с 1 января 2020 года председательствует в СНГ.