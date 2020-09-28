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Карабахский конфликт 28.09.2020 10:21

Армения заняла в вопросе Карабаха деструктивную позицию – помощник президента Азербайджана

Помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Армения занимает деструктивную и провокационную политику в вопросе нагорно-карабахского конфликта.

«Около 30 лет мы страдаем от армянской оккупации и агрессии. ВС Армении сделали мишенью наших граждан. В результате политики этнической чистки со стороны Армении 1 млн азербайджанцев были изгнаны с собственных земель. Переговорный процесс безуспешен из-за деструктивной позиции и заявлений Армении», - сказал Гаджиев в интервью «Al Jazeera».

Помощник президента добавил, что азербайджанские беженцы и вынужденные переселенцы имеют все права для возвращения на свои исконные земли.

«ВС Азербайджана провели контрнаступление в ответ на провокации и акты агрессии армянской армии, которая обстреляла позиции азербайджанской армии и мирных жителей. Наша цель - обезопасить граждан, живущих вблизи линии соприкосновения, побудить Армению к миру и освободить наши территории», - добавил Гаджиев.

А. Мамедов

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Тэги: АРМЕНИЯ, КОНФЛИКТ, КОММЕНТАРИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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