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СНГ 28.09.2020 14:21

Иностранцам разрешили свободный въезд на Украину

Украина сняла запрет на въезд иностранцев на территорию страны с 00.00 28 сентября, заявляют в украинской Государственной погранслужбе.

"Постановление, в котором также были прописаны ограничения въезда иностранцев, продолжает действовать. Это постановление правительства № 641. В то же время, там был четко прописан запрет въезда иностранцев на территорию нашей страны с 28 августа до 00.00 28 сентября. Фактически, этой ночью эта норма о запрете въезда иностранцам в нашу страну прекратила свое действие. Отныне иностранцам въезд в нашу страну не запрещен", - пояснил агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Он подчеркнул, что пограничники руководствуются нормами законодательства, которое регламентирует пересечение государственной границы Украины, а именно законом "О пограничном контроле", постановлением правительства о выезде и въезде иностранцев в Украину.

По словам Демченко, отдельных требований к иностранцам относительно самоизоляции или страхового полиса при въезде в Украину на данный момент нет. "Эта норма прекратила свое действие, потому каких-то отдельных моментов, которые бы определило правительство относительно иностранцев при въезде в Украину на период карантина, на данный момент нет", - отметил он.

Как сообщалось, запрет на въезд на Украину иностранцам действовал с 00:00 часов 28 августа до 00:00 часов 28 сентября текущего года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: УКРАИНА, ИНОСТРАНЦЫ, ВЪЕЗД, РАЗРЕШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]