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Дальнее зарубежье 28.09.2020 14:42

В двух округах Калифорнии за сутки сгорело более 4 тыс. гектаров

В Калифорнии продолжают бушевать лесные пожары, за последние сутки огонь охватил более 4 тыс. гектаров, сообщает канал CNN.

Один из пожаров полыхает в округе Напа, где расположена одноимённая долина, известная на весь мир своими виноградниками и вином, а также в округе Шаста на севере Калифорнии. Ситуация осложняется из-за засушливых погодных условий и сильных ветров.

Более 1,8 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться в округе Напа, и еще около 5 тыс. человек, с высокой долей вероятности, должны будут покинуть свои дома. Для них действует уведомление о возможной эвакуации в скором времени.

Всего в этом году в штате разгорелось более 8,1 тыс. природных пожаров, и на данный момент пожарные продолжают борьбу с 25 крупными очагами возгорания.

По данным департамента лесного хозяйства и пожарной защиты Калифорнии, с 15 августа пожары унесли жизни как минимум 26 человек.

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Тэги: США, КАЛИФОРНИЯ, ПОЖАР, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]