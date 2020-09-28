В двух округах Калифорнии за сутки сгорело более 4 тыс. гектаров

В Калифорнии продолжают бушевать лесные пожары, за последние сутки огонь охватил более 4 тыс. гектаров, сообщает канал CNN.
Один из пожаров полыхает в округе Напа, где расположена одноимённая долина, известная на весь мир своими виноградниками и вином, а также в округе Шаста на севере Калифорнии. Ситуация осложняется из-за засушливых погодных условий и сильных ветров.
Более 1,8 тыс. человек были вынуждены эвакуироваться в округе Напа, и еще около 5 тыс. человек, с высокой долей вероятности, должны будут покинуть свои дома. Для них действует уведомление о возможной эвакуации в скором времени.
Всего в этом году в штате разгорелось более 8,1 тыс. природных пожаров, и на данный момент пожарные продолжают борьбу с 25 крупными очагами возгорания.
По данным департамента лесного хозяйства и пожарной защиты Калифорнии, с 15 августа пожары унесли жизни как минимум 26 человек.
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