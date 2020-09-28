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Карабахский конфликт 28.09.2020 14:15

Берлин призывает к немедленному возвращению за стол переговоров по ситуации в Нагорном Карабахе- представитель кабмина

Представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что считает ситуацию в Нагорном Карабахе очень опасной.

"Это очень опасное развитие", - сказал Зайберт журналистам в понедельник.

По его словам, необходимо прекращение боевых действий и срочные переговоры.

"Мы призываем к немедленному прекращению огня и возвращению за стол переговоров", - заявил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРГ, КАРАБАХ, СИТУАЦИЯ, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]