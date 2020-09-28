Берлин призывает к немедленному возвращению за стол переговоров по ситуации в Нагорном Карабахе- представитель кабмина

Представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что считает ситуацию в Нагорном Карабахе очень опасной.

"Это очень опасное развитие", - сказал Зайберт журналистам в понедельник.

По его словам, необходимо прекращение боевых действий и срочные переговоры.

"Мы призываем к немедленному прекращению огня и возвращению за стол переговоров", - заявил он.