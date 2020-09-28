В Кремле призвали немедленно прекратить боевые действия в Карабахе

Боевые действия в Нагорном Карабахе должны быть незамедлительно прекращены, а процесс урегулирования перейти в политико-дипломатическое русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Считаем, что боевые действия должны быть незамедлительно прекращены", - сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что процесс урегулирования конфликта и последствий обострения "должен перейти в политико-дипломатическое русло".