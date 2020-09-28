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Карабахский конфликт 28.09.2020 14:18

РФ готова посредничать в урегулировании ситуации в Карабахе, учитывая добрые отношения и с Арменией, и с Азербайджаном

Москва занимает взвешенную позицию в ситуации вокруг Нагорного Карабаха, готова посредничать в урегулировании конфликта, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, выполняет роль готового посредника в урегулировании, а такая готовность была подчеркнута на самых различных уровнях", - сказал Песков.

По его словам, "сейчас очень важно прекратить боевые действия, а не разбираться, кто прав, а кто виноват".

"Россия всегда занимала взвешенную позицию, именно эта позиция дает России возможность использовать свое влияние и традиционно добрые отношения с обеими странами - и с Азербайджаном, и с Арменией", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КАРАБАХ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КРЕМЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]