РФ готова посредничать в урегулировании ситуации в Карабахе, учитывая добрые отношения и с Арменией, и с Азербайджаном

Москва занимает взвешенную позицию в ситуации вокруг Нагорного Карабаха, готова посредничать в урегулировании конфликта, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, выполняет роль готового посредника в урегулировании, а такая готовность была подчеркнута на самых различных уровнях", - сказал Песков.

По его словам, "сейчас очень важно прекратить боевые действия, а не разбираться, кто прав, а кто виноват".

"Россия всегда занимала взвешенную позицию, именно эта позиция дает России возможность использовать свое влияние и традиционно добрые отношения с обеими странами - и с Азербайджаном, и с Арменией", - подчеркнул пресс-секретарь президента.