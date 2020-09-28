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Карабахский конфликт 28.09.2020 14:20

Песков не считает, что обострение в Нагорном Карабахе спровоцировано намеренно, чтобы повлиять на РФ

В Кремле не считают, что обострение в Нагорном Карабахе было спровоцировано специально, чтобы повлиять на Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Нет, не усматривают", - сказал Песков журналистам в понедельник, отвечая на вопрос, не было ли обострение в Нагорном Карабахе спровоцировано намеренно, чтобы повлиять на Россию дополнительно к ситуации в Беларуси и произошедшим с оппозиционером Навальным, не усматривают ли в Кремле подобной связи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]