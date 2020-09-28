Песков не считает, что обострение в Нагорном Карабахе спровоцировано намеренно, чтобы повлиять на РФ

В Кремле не считают, что обострение в Нагорном Карабахе было спровоцировано специально, чтобы повлиять на Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Нет, не усматривают", - сказал Песков журналистам в понедельник, отвечая на вопрос, не было ли обострение в Нагорном Карабахе спровоцировано намеренно, чтобы повлиять на Россию дополнительно к ситуации в Беларуси и произошедшим с оппозиционером Навальным, не усматривают ли в Кремле подобной связи.